Fransa yabancı imam ve öğretmen istemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni kararla Fransa topraklarında yabancı öğretmenlerle imamların görev yapmasına ve yabancı ülkelerden finansman akışına son vereceklerini belirtti.



Türkiye ile "Türkçe öğretmenleri" uygulamasını kaldırma konusunda uzlaşamadıklarını da söyleyen Macron, "Uzlaşma olmazsa bu eğitimi biz veririz. Fransa topraklarında Türk yasası olamaz" dedi.



Ülkeye gelen yabancı öğretmenlerin büyük bir kısmının Fransızca bilmemesi ve Fransa Eğitim Bakanlığı'nın bu derslere müdahale etme imkanının olmamasının böyle bir karara sebep olduğunu açıkladı.



Proje kapsamında Fransa’da eğitim almış, Fransızca bilen ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı imamların göreve getirilmesi hedefleniyor.