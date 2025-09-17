Fransa yarın greve gidiyor: Neler olacak?

Fransa’da 18 Eylül Perşembe günü, yaz aylarında eski Başbakan François Bayrou’nun açıkladığı kemer sıkma bütçesine karşı ülke genelinde 250’den fazla protesto gösterisi ve grev düzenlenecek.

Tüm sendikalar, bu tedbirleri “acımasız” olarak nitelendirerek, yükün yine çalışanlara, emeklilere, yoksullara ve hastalara yüklendiği görüşünde. Yeni Başbakan Sébastien Lecornu ise henüz değişiklik sinyali vermedi.

HANGİ SEKTÖRLERDE NELER OLACAK?

Eğitim: Sendikalar, ülke genelinde öğretmenlerin üçte birinin greve katılmasını bekliyor. Paris’te bu oranın yüzde 45’e çıkacağı, en az 90 okulun kapalı kalacağı öngörülüyor. Kamu okullarındaki altı büyük sendikanın yanı sıra, nadir görülen bir şekilde özel okul öğretmenleri sendikaları da greve destek veriyor.

ULAŞIMDA CİDDİ AKSAMA BEKLENİYOR

Ulaşım: Yüksek hızlı trenlerin yüzde 90’ı çalışacak olsa da Intercités trenlerinin yarısı, bölgesel TER seferlerinin ise yaklaşık yüzde 60’ı işleyecek. Paris bölgesinde banliyö trenleri (RER A ve B) ile birçok metro hattında ciddi aksama bekleniyor. Demiryolu altyapısına sabotaj ihtimali nedeniyle polisle koordinasyon sağlandığı açıklandı. Kamyon şoförleri ise otoyol gişelerinde ve sanayi bölgelerinde eylem planlıyor.



Havacılık: Air France ve Paris havaalanlarında çalışan bazı sendikalar greve çağrı yaptı, ancak birlik sağlanamadı. Hava trafik kontrolörleri ise hükümetin henüz tam olarak kurulmamış olması nedeniyle eylemlerini erteledi.



Greve çıkacak diğer sektörler şu şekilde:



Paris’te çöp toplayıcıları 10 Eylül’den bu yana greve gitmiş durumda, yeni eylemler bekleniyor.

Elektrik ve gaz sektöründe CGT ve diğer sendikalar maaş artışı ve daha düşük fatura talebiyle greve katılacak.

SFR telekom çalışanları, olası şirket satışı ve kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıkacak.

France Télévisions ve Radio France çalışanları, kamu yayıncılığında bütçe kesintilerini protesto edecek.

Birçok eczane de, jenerik ilaç indirim oranlarının düşürülmesine tepki olarak kepenk kapatacak.

Sendikalar, 18 Eylül’ü farklı toplumsal kesimlerin öfkesini “birleştiren” bir gün olarak tanımlıyor.