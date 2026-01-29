Fransa yeşil ışık yaktı. AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alıyor

İran'a karşı Batı dünyasından yeni yaptırımlar geliyor. Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Birliği'ni terör örgütleri listesine dahil edeceğini açıkladı.Daha önce İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine eklenmesi sık sık gündeme gelmişti ancak Fransa bu karara ayak diretiyordu.

Fransa'nın kararını değiştirdiğini Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sosyal medya platformu X'te açıkladı. Barrot, "Fransa, İran Devrim Muhafızları Birliği'nin Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesine alınmasını destekleyecektir" dedi. Barrot, "İran halkının barışçıl ayaklanmasının dayanılmaz baskısı cevapsız kalamaz. Onlara karşı uygulanan şiddet karşısında gösterdikleri olağanüstü cesaret boşa gitmemelidir" dedi.

Fransa daha önce bu adıma temkinli davranıyor, böyle bir adımın İran ile ilişkilerin tamamen kopmasına, diplomatik misyonları etkilemesine ve İran hapishanelerinde tutulan Avrupalı ​​vatandaşların serbest bırakılması için yapılan müzakerelere zarar verebileceğinden endişe ediyordu.

Ancak 28 Aralık 2025'te patlak veren rejim karşıtı protestolar ve Tahran'ın protestolara kanlı müdahalesi özellikle ABD ve AB'nin İran'a karşı tutum takınmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a askeri müdahale tehditlerinde bulunurken Orta Doğu'ya uçakgemisi gönderildi.

İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınması için AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir toplantı düzenleyecek. Bakanların İran'a yeni yaptırımları da onaylaması bekleniyor.

Fransa, İtalya ve Almanya'nın da katılımıyla, kararın onaylanması muhtemel, ancak bloğun 27 üyesi arasında oy birliği gerekiyor.