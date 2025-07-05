Fransa'da 102 yıl sonra ilk: Seine Nehri yüzmeye açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Seine Nehri, 102 yıl sonra ilk kez halkın kullanımına sunuldu. Ünlü Eyfel Kulesi'nin yakınında, Notre Dame Katedrali'nin yakınında ve Paris'in doğusunda olmak üzere 3 farklı noktada oluşturulan özel alanlar, yerel saatle 08.00'de yüzmeye açıldı.

Fransızlar, 1923'ten bu yana ilk kez yüzmeye açılan nehre akın etti. Yüzme noktalarının bazılarının saat 08.00-11.00 arası, bazılarının ise saat 13.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.



İnsanları hasta edebilecek düzeydeki su kirliliği nedeniyle 102 yıl boyunca Seine Nehri'nde yüzme yasaklanmıştı.