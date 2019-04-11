Kararname Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Edouard Philippe'in imzalarını taşıyor. 3 maddelik kararnamede, Fransa'nın 2001 yılından bu yana "Ermeni soykırımını" resmen tanıdığı belirtilip, 24 Nisan'ın "1915 Ermeni soykırımını anma günü" ilan edildiği belirtildi.
Kararnamede, bu amaçla her yıl 24 Nisan'da Paris'te resmi tören düzenleneceği, diğer illerde ise kararın valiliklere bırakılacağı duyuruldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan'ın anma günü ilan edileceğini bu yılbaşında Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi'nin yıllık gala yemeğinde yaptığı konuşmada duyurmuştu.
Fransa'da "24 Nisan" kararnamesi yürürlükte
NTV HaberDünya
Fransa'da 24 Nisan'ı sözde "Ermeni soykırımın anma günü" ilan ettiğine dair kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararname Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Edouard Philippe'in imzalarını taşıyor. 3 maddelik kararnamede, Fransa'nın 2001 yılından bu yana "Ermeni soykırımını" resmen tanıdığı belirtilip, 24 Nisan'ın "1915 Ermeni soykırımını anma günü" ilan edildiği belirtildi.