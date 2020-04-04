Fransa'da 600 askerin Covid-19 testi pozitif çıktı

Fransa'da 600 askerin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 17:00

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.

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