Fransa’da arı saldırısı: Üçü ağır 24 kişi yaralandı

Fransa’nın Aurillac kasabasında yaşanan arı saldırısında 24 kişinin yaralandığı, yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğu açıklandı.



Ülkenin güneyindeki Cantal bölgesinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda insanların yaklaşık yarım saat boyunca arılar tarafından sokulduğu bilgisi verildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis de arılar saldırılarına son verene kadar bölgeyi güvenlik kordonuna aldı. Sağlık durumunun kritik olduğu tespit edilen üç kişi hastaneye kaldırıldı.



SEBEBİ ASYA TİPİ EŞEK ARILARI OLABİLİR



Aurillac Belediye Başkanı Pierre Mathonier, France 3 kanalına verdiği demeçte, yaşanan olayın, bölgedeki bir otelin terasına bundan 10 yılı aşkın zaman önce yerleştirilen arı kovanlarının Asya tipi eşek arıları tarafından tehdit edilmesiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

Bunun arıların agresifleşmesine yol açmış olabileceğini anlatan Belediye Başkanı, “her şeyin iyi bir şekilde sona erdiğini, acil durum servislerinin mükemmel bir şekilde koordine olduğunu, kasabada panik yaşanmadığını ama bazı insanların arılar tarafından sokulduğunu” belirtti.



"DURUM KONTROL ALTINDA”



Metro haber sitesinin aktardığına göre, arıların saldırısına uğrayanlar arasında yaşlı bir kadın da vardı. Hôtel de Bordeaux isimli otelin dışında gerçekleştiği ifade edilen saldırıda yaşlı kadın da 25 arı sokmasına maruz kaldı. Arı saldırısına maruz kalan kadının kalbinin durduğu, olay yerine gelen ekipler tarafından hayata döndürüldüğü ifade edildi.



Yerel basına yansıyan haberlerde ise Belediye Başkanı’nın açıklamasının aksine otelin yakın zaman önce çatısına bir arı kovanı yerleştirdiği aktarıldı. FranceBleau haber sitesine göre, Asya tipi eşek arıları çatıdaki arı kovanına saldırınca buradaki arılar da sokağa indi.



Bir polis sözcüsü, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Arı uçuşları durdu. Durum kontrol altında” dedi.



Öte yandan, Belediye Başkanı da 78 yaşındaki bir kişinin arılar tarafından 25 kez sokulduğu bilgisini teyit etti.

