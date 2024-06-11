Fransa'da aşırı sağa karşı ittifak: Solcu ve çevrecilerden ortak aday kararı

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Fransa Komünist Partisi (PCF), Sosyalist Parti (PS) ve çevreci parti Yeşiller'den (EELV) yapılan ortak yazılı açıklamada, AP seçimlerinin ve Meclis'in feshedilmesinin ardından söz konusu partilerin ülkenin içinde bulunduğu tarihi durumla mücadele etmek için bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamada, ülkedeki solcu güçler, sendikalar, dernek ve vatandaşlar yeni bir "Halk Cephesi" oluşturmaya çağrılırken, bu partilerin, aşırı sağın ırkçı projesine karşı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a alternatif oluşturan siyasi bir programı sunmak istediği anlatıldı.



Bu partilerin yerel seçimin ilk turundan itibaren tüm seçim bölgelerinde tek bir adayı destekleyeceği kaydedilen açıklamada, bu adayların, kurulduğu takdirde yeni "Halk Cephesi" hükümetinin 100 gün içinde atacağı adımların yer aldığı bir siyasi programı uygulayacağı kaydedildi.



Açıklamada, "Hedefimiz, demokratik, çevreci, sosyal ve barışla ilgili acili durumlara çözüm üretmek için yönetmek." ifadesine yer verilirken, ülkedeki mevcut duruma karşı düzenlenen gösterilere katılım çağrısı yapıldı.