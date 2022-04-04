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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen  başörtüsünü yasaklamak istediğini söyledi

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 10 Nisan'da düzenleneceği Fransa'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilmesi halinde başörtüsünü yasaklamak istediğini belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 15:54

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen  başörtüsünü yasaklamak istediğini söyledi

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'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen,  BFM TV’de katıldığı bir programda "Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak istiyorum" dedi.

Okullarda başörtüsü takma yasağını genişletip kamusal alana yaymak istediğini söyleyen Le Pen, ayrıca göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum yapacağını aktardı.

1 MİLYON SIĞINMACIYI SINIRDIŞI ETME VAADİ

Diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da seçilirse 1 milyon sığınmacıyı Fransa’dan sınır dışı edeceğini söyledi.

Zemmour France Info’da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti.

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim." diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.

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