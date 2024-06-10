Fransa'da aşırı sağcı lider Bardella başbakanlığa aday

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshetti ve erken genel seçim kararı aldı.



Bu kararın ardından Fransız aşırı sağcı lider Jordan Bardella’nın partisinin başbakan adayı olacağı açıklandı.

Ulusal Birlik partisinin başkan yardımcısı Sebastien Chenu, 28 yaşındaki lider Jordan Bardella'nın erken seçimlerde çoğunluğu kazanması halinde başbakan adayı olacağını duyurdu.



Macron, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda erken seçim çağrısı hakkında, "Fransız halkının kendileri ve gelecek nesiller için doğru seçimi yapma kapasitesine güveniyorum. Tek amacım çok sevdiğim ülkeme faydalı olabilmektir. Bu benim kabullenemeyeceğim bir durum. Hiçbir şey olmamış gibi davranamam” dedi.



Macron, kabinesini bu gece yerel saat ile 22.00'de toplayacak.

