Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Maria Le Pen, özel bankaların seçim kampanyası için partisine finansman sağlamadığını söyledi.

Le Pen, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ni destekleyenlerden, bir yıl içinde iade edilmesi şartıyla, borç isteyeceklerini duyurdu.

Le Pen bu konuda yalnız değil. Geçtiğimiz günlerde de solcu parti benzer gerekçelerle kampanya başlatmıştı.

Fransa'da anketlere göre, Macron'un "Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi" ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Avrupa Parlamentosu yarışını başa baş götürüyor.