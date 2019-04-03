Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Maria Le Pen, özel bankaların seçim kampanyası için partisine finansman sağlamadığını söyledi.
Le Pen, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ni destekleyenlerden, bir yıl içinde iade edilmesi şartıyla, borç isteyeceklerini duyurdu.
Le Pen bu konuda yalnız değil. Geçtiğimiz günlerde de solcu parti benzer gerekçelerle kampanya başlatmıştı.
Fransa'da anketlere göre, Macron'un "Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi" ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Avrupa Parlamentosu yarışını başa baş götürüyor.
Fransa'da aşırı sağcı lider Le Pen destekçilerinden borç istedi
NTV HaberDünya
Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için için fon arayışında olan aşırı sağcı lider Maria Le Pen destekçilerinden borç para istedi.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Maria Le Pen, özel bankaların seçim kampanyası için partisine finansman sağlamadığını söyledi.