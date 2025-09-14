Fransa'da aşırı sağdan yeni başbakana uyarı: Macron'un çılgın politikalarına devam ederse düşer

Fransa’nın Bordeaux kentinde düzenlenen mitingde konuşan Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, başbakana sert mesajlar verdi.

Bardella, “Eğer yeni başbakan Emmanuel Macron’un çılgın politikalarıyla devam ederse, doğal olarak düşecektir" ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan Marine Le Pen de erken seçim çağrısı yaparak, “Bugün ihtiyacımız olan şey Beşinci Cumhuriyet’in ruhuna, yani sandığa dönmektir" açıklamasında bulundu.

Le Pen ayrıca, "Bu hükümetin birkaç hafta ya da ay içinde düşmesi muhtemeldir. O zaman yeniden sandığa gideceksiniz ve Jordan’ı başbakan yapma gücüne sahip olacaksınız" dedi.

MİTİNGE KARŞI PROTESTO

Öte yandan, Bordeaux kentinde sabah saatlerinde bir araya gelen yaklaşık 350 kişi, Ulusal Birlik Partisi’ni protesto etmek için Place de la Bourse’da toplandı.

Yağmur altında gerçekleşen gösteriye sendikalar, sol partiler, feminist ve çevreci dernekler katıldı. Polis ise bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.