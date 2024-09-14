Fransa'da aşırı sağdan "yeniden seçim" çağrısı

Fransa'da ana muhalefet liderlerinden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Milletvekili Marine Le Pen, yeniden seçim istedi.



Yeni yasama yılı öncesinde partisinin milletvekilleriyle Ulusal Mecliste bir araya gelen Le Pen, burada düzenlediği basın toplantısında, ülkenin mevcut siyasi durumunu değerlendirdi.



Le Pen, yeni başbakan olarak Michel Barnier'in atanmasını eleştirerek erken genel seçimlerde en az oy alan partinin, hükümeti kurmakla görevlendirildiğini vurguladı.



"Açıkça görüyorsunuz ki bu sürdürülemez" diyen aşırı sağcı siyasetçi, farklı siyasi gruplar arasında yapılacak ittifakların halkın menfaatine olmayacağını savundu.



"Bu nedenle bu görev süresinin mümkün olduğunca kısa olmasını umalım" diye konuştu.



Fransız Anayasası'nın genel seçim sonrası Meclisin yeniden feshedilmesi için bir yıllık süre şartı koyduğunu hatırlatan Le Pen, "10 ay kaldı ve 10 ay sonra, ilkbahar veya sonbaharda yeni genel seçimler olacağından eminim" dedi.



Partisinin 50 yıldır oransal seçim sistemine geçilmesini desteklediğini belirterek, gelecek yıl yeniden genel seçim yapılması çağrısını yineledi.



"VEBALI MUAMELESİ YAPILMAMALI"

Ayrıca, RN parti lideri Jordan Bardella dışında hiçbir başbakanın kendilerine uygun olmadığını ifade ederek, erken seçimlerde kendilerine oy veren 11 milyon seçmene "vebalı" muamelesi yapılmaması gerektiğini söyledi.



Macron iktidarını "düzensizliğin vücut bulmuş hali" olarak değerlendiren Le Pen, yeni Başbakan Barnier'in partisi olan merkez sağcı Cumhuriyetçiler'in (LR) ülkede "düzeni" temsil edemeyeceğini belirtti.



Le Pen, solcu ve çevreci ittifak Yeni Halk Cephesinin ise "kaosu" temsil ettiğini iddia ederek, "Ulusal Birlik, kurumlarımızın işleyişinde her zamankinden daha merkezi ve önemli bir konumda" diye konuştu.

