Fransa'da aşırı sıcaklar: 2024 yılında 3 bin 711 kişi öldü
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle geçtiğimiz yıl 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklar nedeniyle 10 bini aşkın kişi de hastanelik oldu.
Fransa Halk Sağlığı kurumunun açıkladığı verilere göre, geçen yıl aşırı sıcaklar sebebiyle ölenlerin dörtte üçünü 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.
Ülkede, 2024 yılında 3 bin 711 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Öte yandan, sıcaklığa bağlı hipertermi, dehidratasyon ve hiponatremi gibi şikayetlerle 17 binden fazla kişi acil bakım hizmeti aldı, 10 bini aşkın kişi de hastaneye yatırıldı.
Fransa'da 2024 yazı, en sıcak sekizinci yaz olarak kayıtlara geçmişti.
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