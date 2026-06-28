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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti

28.06.2026 08:40

Son Güncelleme: 28.06.2026 08:52

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti
AFP

Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler var.

DHA
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Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcaklar etkili oldu. Dün 109 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris'te dün aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı, huzurevi ve hastanelerdeki ölümlerin bu sayıya dahil olmadığı belirtildi.

 

Ayrıca dün Paris'te 30 kişinin kalp krizi geçirdiği, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşinin 43,7 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.