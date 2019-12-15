Fransa'da aşırı yağışlar 2 can aldı (40 bin ev elektriksiz)

Fransa'nın güneybatısında aşırı yağışlar can aldı. 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Fransa’nın güneybatısında etkili olan fırtına nedeniyle Bayonne şehrinde Nive Nehri taştı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Geniş çaplı elektrik kesintileri meydana gelirken ve yaklaşık 40 bin evin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ülkenin özellikle güneybatısında su seviyesi saat başı 30 cm yükseldi. Yetkililer bugün itibariyle fırtınanın hızının kesildiğini ve alarm seviyesinin ‘kırmızı’ renkten daha az tehlikeli olan ‘turuncu’ seviyeye çektiklerini açıkladı.



Şirket arızalarının giderilmesi için ise 2 bin teknisyen görevlendirdiğini duyurdu.

Sel felaketi nedeniyle pek çok ev su altında kaldı.

