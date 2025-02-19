Fransa'da başörtüsüne yeni yasak: "Müslüman kadınlar damgalanıyor"

Fransa'da spor müsabakalarında başörütüsü yasaklayan karar senatodan geçti.



Oylamada, 81 "Hayır" oyuna karşılık 210 evet oyu kullanıldı. 38 senatör ise çekimser kaldı.



Tasarı kapsamında kamuya ait spor alanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması da öngörülüyor. Tasarıyla, havuzlarda tesettürlü mayo gibi dini aidiyet ifade eden kıyafetlere de yasak getiriliyor.

"MÜSLÜMAN KADINLAR DAMGALANIYOR"



Senato'daki görüşmeler sırasında solcu ve merkez sağcı senatörler arasında gerginlik oluştu. Solcu senatörler, merkez sağcı partili senatörleri Müslüman kadınları damlgalamakla suçladı.



Tasarı, parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te de görüşülecek.

