Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.
Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.
Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.
Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü
Anadolu AjansıDünya
Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.
Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.