Fransa'da Biden-Macron zirvesi: Gündem Ukrayna ve İsrail

ABD Başkanı Joe Biden, yarın sona erecek beş günlük Fransa ziyareti kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek. İki liderin Ortadoğu ve Ukrayna'daki son durumu tartışması bekleniyor.

Fransa'da Biden-Macron zirvesi: Gündem Ukrayna ve İsrail

ABD Başkanı , 5 günlük ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Resmi ziyaretler kapsamında Fransa'da bulunan Biden, Macron ile görüşmek üzere Elysee Sarayı'na ulaştı.

Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak.

Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.

Biden ve Macron'un da NATO'nun güçlendirilmesini tartışması bekleniyor. İki lider de 'ya destek sözü verdiler, ancak donmuş Rus varlıklarını Kiev'e yardım etmek için kullanma planı üzerinde henüz anlaşmaya varmadılar.

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski geçtiğimiz günlerde, Fransa'nın Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıklamıştı.

ORTADOĞU DA GÖRÜŞÜLECEK

Macron ve Biden ayrıca Ortadoğu'daki durum hakkında da görüşecek.

Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sadık bir destekçisi oldu. Ancak on binlerce Filistinlinin ölümü Biden'ın İsrail'e yönelik sol eğilimli siyasi tabanını bozdu ve Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışırken ona zarar verdi.

Biden'ın Fransa ziyareti yarın sona erecek. Biden, 2022 yılında Macron'u Beyaz Saray'a resmi ziyarette ağırlamıştı.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Gazze'de 4 rehineyi kurtardığını açıkladı

İsrail, Gazze'de 4 rehineyi kurtardığını açıkladı

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: En az 80 ölü

Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: En az 80 ölü

Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek

Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek

Slovakya Başbakanı Fico, AP seçimi için hastanede oy kullandı

Slovakya Başbakanı Fico, AP seçimi için hastanede oy kullandı

Güney Kore ordusu alarmda: Kuzey'den daha çok çöp gelebilir

Güney Kore ordusu alarmda: Kuzey'den daha çok çöp gelebilir

İsrail duyurdu: Gazze'deki geçici liman yeniden yardıma açılıyor

İsrail duyurdu: Gazze'deki geçici liman yeniden yardıma açılıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...