Fransa'da Biden-Macron zirvesi: Gündem Ukrayna ve İsrail

ABD Başkanı Joe Biden, 5 günlük Fransa ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.



Resmi ziyaretler kapsamında Fransa'da bulunan Biden, Macron ile görüşmek üzere Elysee Sarayı'na ulaştı.



Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak.



Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.



Biden ve Macron'un da NATO'nun güçlendirilmesini tartışması bekleniyor. İki lider de Ukrayna'ya destek sözü verdiler, ancak donmuş Rus varlıklarını Kiev'e yardım etmek için kullanma planı üzerinde henüz anlaşmaya varmadılar.

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski geçtiğimiz günlerde, Fransa'nın Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıklamıştı.

ORTADOĞU DA GÖRÜŞÜLECEK



Macron ve Biden ayrıca Ortadoğu'daki durum hakkında da görüşecek.



Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sadık bir destekçisi oldu. Ancak on binlerce Filistinlinin ölümü Biden'ın İsrail'e yönelik sol eğilimli siyasi tabanını bozdu ve Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışırken ona zarar verdi.



Biden'ın Fransa ziyareti yarın sona erecek. Biden, 2022 yılında Macron'u Beyaz Saray'a resmi ziyarette ağırlamıştı.