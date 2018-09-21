Fransa'nın Cornebarrieu kentinde bulunan adli tutukluluk merkezinde bir mültecinin intihar ettiği açıklandı.



Haute-Garonne Bölge Valiliğince, Cornebarrieu kentindeki merkezde bir mültecinin yaşamına son verdiği ve olayla ilgili savcılığın soruşturma yürüttüğü bildirildi.



Cercle des Voisins isimli yerel bir dernekten yapılan açıklamada ise 31 yaşındaki mültecinin intihar etmiş halde bulunduğu bilgisini paylaşarak, Kerim isimli Tunuslu mültecinin merkeze ağustos ayı ortasında geldiği kaydedildi. Dernek, bu kişinin 30 günlük tutukluluk süresinin geçen pazar günü dolduğu ve sürenin 15 gün uzatıldığını aktararak, aşırı yoğunluktan dolayı merkezde güvenliğin sağlanamadığı uyarısında bulundu.



Mültecilere destek çalışmaları yürüten Cimade derneği tarafından geçen yıl yayımlanan bir raporda, Toulouse-Blagnac Havalimanı yakınında bulunan merkezde bin 69 kişinin tutulduğu belirtilmişti.



Fransa'da Aralık 2017'de de Marsilya kentinde sınır dışı edilmeyi bekleyen 23 yaşındaki bir Arnavut sığınmacı, adli tutukluluk merkezinde kendini asarak yaşamına son vermişti.

