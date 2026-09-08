Fransa'da bir müze daha soyuldu. 5 dakikada 10 milyon dolarlık soygun

Fransa 'nın güneyinde, ünlü empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzeye giren iki hırsız yaklaşık 10 milyon dolar değerinde sanat eserlerini çaldı.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, iki kişinin Renoir Müzesi'ne girerek dört sanat eserini çaldığını açıkladı.

Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüpheliler kaçmayı başarırken, çaldıkları eserlerden birini kaçış sırasında geride bıraktı.

DÖRT ESERİ ÇALDILAR

Belediye Başkanı Masson, “Bu sabah iki kişi Renoir Müzesi'ne girdi ve dört sanat eserini çaldı.” açıklamasını yaptı.

Masson, şüphelilerin belediyeye ait güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiğini belirtti.

İki hırsızın kaçarken çaldıkları tablolardan birini geride bıraktığını açıklayan Masson, eserlerin toplam değerinin belediye tarafından yaklaşık 9 milyon euro, yani 10 milyon dolar olarak hesaplandığını söyledi.

Hangi eserlerin çalındığına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

POLİS BEŞ DAKİKADA GELDİ

Soygunun sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği belirtildi. Belediye başkanının verdiği bilgilere göre müzenin alarmı saat 05.48'de çaldı.

Masson, “Saat 05.53'te, yalnızca beş dakika sonra polisimiz olay yerindeydi.” dedi. Ancak polis ekipleri geldiğinde şüpheliler müzeden kaçmıştı.

RENOIR'IN SON EVİYDİ

Renoir Müzesi, ünlü ressamın 1919'daki ölümünden önce yaşadığı son evde 1960 yılında açıldı.

Müzenin koleksiyonunda Renoir'a ait kişisel eşyalar ve mobilyaların yanı sıra ressamın şövalesi ve tekerlekli sandalyesi de bulunuyor.

Koleksiyonda ayrıca Renoir'ın portreleri, manzara resimleri ve nü çalışmalarından örnekler yer alıyor.

LOUVRE SOYGUNUNUN ÜZERİNDEN BİR YIL BİLE GEÇMEDİ

Renoir Müzesi'ndeki hırsızlık , Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki sekiz eserin çalındığı büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmeden yaşandı.

Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen Louvre soygunuyla bağlantılı olduğu düşünülen dört şüpheli yakalandı.

Ancak çalınan eserler, kapsamlı arama çalışmalarına ve diğer ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen bilgi alışverişine rağmen henüz bulunamadı.

Renoir Müzesi'ndeki son soygunda kaçan iki şüphelinin yakalanması ve çalınan eserlerin bulunması için çalışmalar sürüyor.