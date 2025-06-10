Fransa'da bir öğrenci, çantasını arayan öğretim görevlisini bıçaklayarak öldürdü

Fransa'da bir öğrenci, okul önünde çanta araması sırasında bir öğretim görevlisini bıçaklayarak öldürdü.

Yerel valilik, Fransa'nın doğusundaki Nogent'te meydana gelen saldırının ardından öğrencinin gözaltına alındığını ekledi.

Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, X'te yaptığı açıklamada tüm okul camiasını ve polisi desteklemek üzere Nogent'e gideceğini bildirdi.

MACRON "ANLAMSIZ ŞİDDET DALGASINI" KINADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırı sonrası açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocuklarımızı korurken, anlamsız bir şiddet dalgasının kurbanı olan bir öğretmen asistanı hayatını kaybetti” diye yazan Macron, “Ulus yas tutuyor ve hükümet suçu azaltmak için seferber olmuş durumda” diye ekledi.

BU SALDIRI İLK DEĞİL

Fransa son yıllarda öğretmenlere ve öğrencilere diğer öğrenciler tarafından yapılan bir dizi saldırıya sahne oldu.

Mart ayında Fransız polisi okullarda ve çevresinde çantalara gizlenmiş bıçak ve diğer silahlar için rastgele aramalar yapmaya başladı.

Nisan ayı sonunda, Nantes'daki bir okulda meydana gelen ölümcül saldırının ardından eğitim bakanlığı, okullarda yapılan 958 rastgele çanta kontrolünde 94 bıçağın ele geçirildiğini açıkladı.