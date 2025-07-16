Fransa’da bütçe açığını kapatmak için 2 resmi tatili kaldırma hamlesi

Fransa Başbakanı François Bayrou, ülkenin büyüyen bütçe açığını azaltmak için iki resmi tatilin kaldırılabileceğine işaret etti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, salı günü ülkesinin 2026 bütçesinin ana hatlarını sunan Başbakan Bayrou, bu iki resmi tatilin Paskalya Pazartesisi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi dolayısıyla kutlanan 8 Mayıs Zafer Günü olabileceğine işaret etti. Fransa Başbakanı, bu konuda başka seçeneklere de açık olduğunu belirtti.



“HERKES KATKIDA BULUNMALI”



Bayrou, konuya ilişkin açıklamasında, “Tüm ulus ülkenin bir bütün olarak faaliyetini artırmak ve Fransa’nın durumunu iyileştirmek için daha fazla çalışmalı. Herkesin bu çabaya katkı sunması gerekecek” ifadelerini kullandı.



Avrupa Birliği’nin (AB) kuralları gereği Fransa’nın halihazırda gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5,8 oranında olan olan bütçe açığını yüzde 3’ün altına indirmesi gerekiyor.



Bayrou, bütçeye ilişkin açıklamasında, söz konusu “borç dağının uçurumun kenarında bir ülke için ölümcül bir tehlike” olduğunu söyledi. Fransa Başbakanı, bütçeden 43,8 milyar euroluk kesinti yapacak adımları ortaya koyarak bunun gelecek yıl açığı yüzde 4,6 oranında, 2029 yılına kadar ise yüzde 3 oranında azaltacağını söyledi.



“TARİHİMİZE VE KÖKLERİMİZE DOĞRUDAN BİR SALDIRI”



Fransa Başbakanı’nın açıkladığı diğer önlemler arasında borç ödemeleri ve savunma sektörü hariç olmak üzere hükümet harcamalarının dondurulması da yer aldı.



Ülkenin alacağı diğer önlemler arasında ise emekli maaşlarını 2025’teki seviyesinde tutmak, sosyal refah harcamalarında kesinti ve sağlık harcamalarında 5 milyar euro düzeyinde bir düşüş bulunuyor.



Öte yandan, resmi tatilleri kaldırma sinyalinin toplumda ve siyaset çevrelerinde tepki ile karşılanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden Jordan Bardella, “İki tatili iptal etmek, tarihimize, köklerimize ve çalışan Fransa’ya doğrudan bir saldırıdır... Hiçbir RN milletvekili provokasyonla eşdeğer olan bir önlemi kabul etmeyecektir” dedi.

