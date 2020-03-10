Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, virüsün yaşlı insanları daha fazla etkilediğini belirtti.



Açıklamada, corona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu cuma ülke genelinde binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması istendi.



Diğer yandan Paris Camisi Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, corona virüs salgını nedeniyle din görevlilerinin de görüşünü alarak ikinci bir emre kadar camide cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.



Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.



Kültür Bakanı Franck Riester'in de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.



Fransız hükümeti, binden fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikleri yasakladı.



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