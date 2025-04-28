Fransa’da camide namaz kılan genci öldüren zanlı İtalya’da teslim oldu

Fransa'nın Ales kenti yakınlarındaki camide 25 Nisan'da bir Müslüman’ı namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren ve olay gününden bu yana aranan şüpheli, İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim oldu.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ales kenti yakınlarındaki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice camiinde bir Müslüman'ı 25 Nisan Cuma günü bıçaklayarak öldüren zanlı İtalya'da gözaltına alındı. Ales Savcılığı, Olivier H. isimli zanlının dün gece yerel saatle 23.00 civarında Pistoia'da bir karakola geldiğini, burada gözaltına alındığını ve Fransa'ya naklinin beklendiğini duyurdu.



TERÖRLE MÜCADELE SAVCILIĞI DAVAYA DAHİL OLMAYACAK



Savcılık, zanlının "terörist" olarak nitelenemeyeceğini, bu nedenle Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı’nın davaya dahil olmayacağını da kaydetti.



Fransa Başbakanı François Bayrou, 24 yaşındaki Müslüman gencin 40-50 yerinden bıçaklanarak katledildiği saldırıyı "İslam karşıtı alçaklık" olarak nitelerken, çok sayıda siyasi de olaya tepki göstermişti.



Fransa İslam Konseyi (CFCM), yaptığı yazılı açıklamada, "İslam karşıtı terör saldırısını" en güçlü şekilde kınamıştı.



Fransız medyasının bu saldırıyı ilk başta "iki Müslüman arasında yaşanan bir anlaşmazlık” gibi gösterdiğini ve bu yolla saldırının İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığını vurgulayan CFCM, "son derece endişe verici" bu durum karşısında ülkedeki Müslümanları benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.



ÖLDÜRDÜĞÜ GENÇTEN NAMAZ KILMAYI ÖĞRETMESİNİ İSTEMİŞ



Saldırı, La Grand-Combe kasabasındaki Hatice camisinde 25 Nisan’da yerel saatle 08.30 civarında meydana gelmişti. Savcılık, öldürülen kişinin her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar isimli genç olduğunu duyurmuştu.



Zanlı, camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, Aboubakar da bu teklifi kabul etmişti. Zanlı Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı. Bıçaklı saldırının yaşandığı anlar Hatice camisinin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

