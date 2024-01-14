Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan açıklamada, Saint-Martin-des-Champs'daki camiye 13 Aralık'ta sabah namazı sırasında yapılan kundaklama girişimi kınandı.



CFCM, cami cemaati ve yönetime desteğini ifade ederken, Fransa'daki tüm camilere dikkat etme çağrısında bulundu.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Finistere'deki Müslümanlara desteğini ifade etti.

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