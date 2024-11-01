Fransa'da çeteler arası çatışma: Biri çocuk beş kişi yaralandı

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Poitiers kentindeki bir restoranın önünde çıkan silahlı çatışmanın ardından ülkenin uyuşturucu şiddetinde "dönüm noktasına" ulaştığını söyledi. Çatışmada biri çocuk beş kişi ağır yaralandı.

Fransa'da çeteler arası çatışma: Biri çocuk beş kişi yaralandı

'nın batısındaki Poitiers kentindeki bir restoranın dışında silahlı çatışma yaşandı.

Yüzlerce kişinin karıştığı çatışma sonucu beş kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

The Guardian'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, kaçakçılığı ile bağlantılı çatışmada biri çocuk olmak üzere beş kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

YÜZLERCE KİŞİ KARIŞTI

Retailleau, gece saatlerinde yaşanan çatışmanın restoranın önünde çıktığını belirterek, "Restoranda silahlı bir saldırı olarak başlayan olay, yüzlerce kişinin karıştığı, çeteler arası bir çatışmaya dönüştü." dedi.

Çatışma sırasında ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanı, Fransa'nın uyuşturucu kaçakçılığı konusunda "kritik bir eşikte" olduğunu belirterek, günün ilerleyen saatlerinde Rennes bölgesine gitmeyi planladığını açıkladı.

Bu bölgede de geçtiğimiz hafta uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı bir çatışmada 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanmıştı.

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