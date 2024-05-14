Fransa'da cezaevi aracına pusu: Üç gardiyan öldü, çete lideri kaçırıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesinde, silahlı ve maskeli saldırganlar bir cezaevi aracına pusu kurdu.

"Narkotik lideri" olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Muhammed Amra'nın kaçırıldığı saldırıda bir polis kaynağı üç memurun öldüğünü, iki polisin de yaralandığını söyledi. Amra, "La Mouche" (Sinek) lakabıyla biliniyor

Amra 2019 yılında, süpermarketlerde ve iş yerlerinde yapılan hırsızlıklar nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, adam öldürmeye teşebbüsten ve 2022'de işlenen kasıtlı cinayetle suçlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X'te, "Bu suçun faillerini bulmak için her şey yapılıyor" paylaşımında bulundu. Saldırıyı "şok" olarak nitelendirerek, "Ödün vermeyeceğiz" diye ekledi.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hapishane konvoyuna yapılan saldırıyı doğruladı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kaçakların bulunması için bir planın devreye sokulduğunu duyurdu. Yol, polis tarafından belirsiz bir süre için trafiğe kapatıldı ve olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.