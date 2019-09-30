Fransa'nın başkenti Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde düzenlenecek törene Cumburbaşkani Emmanuel Macron'un dışında, hayatta olan eski Fransa cumhurbaşkanları da katılacak.
Törende Türkiye, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa tarafından temsil edilecek. Tören için Rusya lideri Vladimir Putin, ABD eski Başkani Bill Clinton, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder gibi dünya liderleri de Paris'te olacak.
Jacques Chirac efsanevi Cumhurbaşkanı Fransua Mitterand'ın ardından Fransa'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan ikinci isimdi. Fransa'da 12 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda kalan Chirac, görev süresi 2007'de dolunca yerini Nikolas Sarkozy'ye bırakmıştı.
Fransa'da Chirac son yolculuğa uğurlanıyor
NTV HaberDünya
Geçen hafta hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için bugün çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılımıyla cenaze töreni düzenlenecek. AB bayrağı Chirac için yarıya indirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'nde düzenlenecek törene Cumburbaşkani Emmanuel Macron'un dışında, hayatta olan eski Fransa cumhurbaşkanları da katılacak.