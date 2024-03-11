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Fransa'da çiftçiler tarım politikalarını protesto ediyor

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarına karşı protesto düzenledi.

Fransa'da çiftçiler tarım politikalarını protesto ediyor

yerel basınındaki haberlere göre, çiftçi sendikası Coordination Rurale'in çağrısıyla 150'ye yakın çiftçi, traktörleriyle kentte bulunan Nouvelle-Aquitaine Bölge Konseyinin önünde toplandı.

Hükümetin tarım politikalarını eden çiftçiler, Konsey binasının önüne gübre ve lastik bıraktı.

Konsey binasını barikatlarla çevreleyen polisler ve çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Çiftçiler, Bölge Konseyinden kendilerine yönelik acil yardım paketini hayata geçirmesini talep etti.

Fransa'da çiftçiler tarım politikalarını protesto ediyor - 1 Duvara yaslanan bir çiftçi, "Çiftçiler = çevreyi kirletmez" yazan bir pankart taşıyan traktörün yanındaki polis memurlarına bakıyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarını protesto ediyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler ayrıca, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

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