Fransa'da çiftçilerin protestoları devam ediyor

Fransa'da hükümet, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerle tansiyonu düşürme çabasında.



Başbakan Gabriel Attal yeni önlemler açıklasa da çiftçi sendikaları konfederasyonu hükümetin adımını yeterli bulmadı.



Nimes (nim) kentinte otoyollara traktörleriyle çıkan çiftçiler, bir kez daha yolları kapattı.



Trafikte aksamalar meydana geldi.



Gösteriler sırasında bir gümrük ofisi de ateşe verildi.



Başbakan Gabriel Attal'sa protesto gösterisi düzenleyen çiftçilerleri ziyaret etti.



Attal, çiftçilerin gelirlerini güvence altına alan yasalara ilişkin gerekli kontrollerin yapılacağını ifade etti.



Fransa Başbakanı tarım sektörü için motorine uygulanması planlanan vergi artışından vazgeçtiklerini de belirtti.



Ancak çiftçi sendikaları, açıklamaları yetersiz buldu; eylemlerin devam edeceğini duyurdu.



Fransa'da çiftçiler hükümete geri adım attırdı Haberi Görüntüle HEDEFTE PARİS VAR



Genç Çiftçiler Sendikası, Paris ve çevresini Pazar akşamından itibaren abluka altına alma hazırlığında.



Sendika, Paris'e giden farklı otoyolları kapatacaklarını açıkladı.



Ülke geneline yayılan gösterilerde çiftçiler, üretim maliyetlerinin artışını, haksız rekabeti ve destek ödemelerinin yetersizliğini protesto ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin