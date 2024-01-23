Fransa'da çiftçilerin yol kapama eyleminde 1 kişi öldü

MACRON'DAN AÇIKLAMA



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformundan, çiftçi Sandra'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Pamiers'deki dram hepimizi derinden sarsıyor." ifadesini kullandı ve bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Macron, hükümetten çiftçilerin karşılaştığı zorluklara somut çözüm üretmesini istediğini kaydetti.



Başbakan Gabriel Attal da "Bugün tüm çiftçilerimiz yasta. Milletimiz derinden sarsıldı ve birlik içinde." ifadesini kullandı.



EYLEMLER SÜRÜYOR



Fransa'da Beauvais, Pamiers ve Agen kentleri başta olmak üzere bazı kentlerde çiftçiler, hükümetin tarım politikasını 4 gündür protesto ediyor.



Gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, bu kapsamda günlerdir ülkedeki bazı otoyol ve yolları trafiğe kapatıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin