Fransa'da gençler arasındaki işsizlik krizini hafifletmek amacıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından sıkı bir şekilde uygulanan çıraklık teşvik sisteminde yolsuzluk skandalı patlak verdi.

Konuyla ilgili Sayıştay raporunda, devlet tarafından şirketlere ve eğitim kurumlarına aktarılan devasa ödeneğin yüzde 10 ila 15'lik kısmının, yapılan yolsuzluklar nedeniyle buhar olduğu ifade edildi.



SAYIŞTAY BİLANÇOYU AÇIKLADI



2024 yılında bu yardımlar için devlet tarafından 16 milyar euroluk bütçe aktarıldığını belirten mahkeme, bunun 1,5 milyar eurosunun yolsuzluk, 3 milyar euroya varan kısmının ise görevi kötüye kullanma neticesinde ortadan kaybolduğunu bildirdi.



HAYALİ ŞİRKETLER, VAR OLMAYAN ÇIRAKLAR, VERİLMEYEN EĞİTİMLER



AFP'nin haberine göre raporda, yolsuzluk yöntemleri olarak, gerçekte var olmayan çıraklar ve şirketler üzerinden sahte sözleşmeler yapılmasına, verilmeyen eğitimlere, fahiş ücretlendirmeye ve çırak işten çıkarılmış bile olsa yardım taleplerinin devam etmesine dikkat çekildi.

Resmi verilere göre, çıraklık sözleşmelerinin sayısı Cumhurbaşkanı Macron'un girişimleriyle iki katına çıkarak 2023'te 1 milyona ulaşmıştı.



Sayıştay, kamu yardımlarındaki bu büyük artışın, denetimin güçlendirilmesi ya da yolsuzlukla mücadele gibi çabalarla desteklenmemesine vurgu yaptı.

Fransa'da 15-24 yaş grubu için işsizlik oranı yüzde 21 seviyesinde bulunuyor.