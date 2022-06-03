Fransa'da çocukken kiliselerde cinsel istismara uğrayanlar için tazminat miktarı belirlendi

Fransa'da yerel basındaki haberlere göre, 2021 yılının sonunda kurulan Ulusal Bağımsız Tanıma ve Tazmin Mercii (INIRR), kiliselerde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurlara ödenecek tazminat miktarını, cinsel istismarın türü, kilisenin mağdura yönelik tutum ve mağdurun sağlığı üzerindeki sonuçlarına göre derecelendirecek.



INIRR, kilise yönetimince ödenecek tazminatın tavan ücretini de 60 bin euro (yaklaşık 1 milyon 60 bin TL) olarak belirledi.



Ülkede şu ana kadar yaklaşık 735 kişi maddi veya manevi tazminat talebiyle INIRR'e başvurdu.



Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunca (CİASE) ekim 2021'de açıklanan raporda, Fransa'da 1950'den bu yana kiliseler ve bağlı kuruluşlarda 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kaydedilmişti.