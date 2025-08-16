Fransa’da çocuksuz otel tartışması: Ayrımcılık mı huzurlu tatil mi?

Fransa’da son dönemde hızla artan “çocuksuz otel” ve “sadece yetişkinlere özel tatil köyü” uygulamaları, siyasetin ve toplumun gündemine oturdu.

Sosyalist Senatör ve eski Aile Bakanı Laurence Rossignol, bu tesislerin ayrımcılık içerdiğini ve toplumda “hoşgörüsüzlüğü kurumsallaştırdığını” savunarak yasaklanması için parlamentoda tartışma çağrısı yaptı.

Rossignol, “Toplumu çocukları kendimizden ayırarak organize edemeyiz. Bazı işletmelerin köpek kabul etmemesi gibi çocukların da istenmemesi kabul edilemez. Çocukları sevmemek, insanlığı sevmemektir” dedi.

"AİLE DOSTU" TATİL KAMPANYASI

Fransa Çocuk Yüksek Komiseri Sarah El Haïry de geçtiğimiz ay, yetişkinlere özel tatil köylerinin “Fransız kültürüne ve felsefesine aykırı” olduğunu belirterek, aileleri destekleyen yeni bir ödül programı başlattı.

El Hairy, ebeveynleri “aile dostu” mekanlara oy vermeye davet ederek, “Çocukların kamusal alanın kalbinde yer alması için mücadele etmeliyiz. Hiç kimseye restoran terasında çocukların istenmediği düşüncesi yerleşemez” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜ NE DİYOR?

Fransız Otelciler Birliği’nden Veronique Siegel, ülkedeki yetişkinlere özel tesislerin toplam turizm işletmeleri içinde yalnızca yüzde 3–5 oranında olduğunu belirterek, “Nadir ama belli bir müşteri kitlesi var. Yasak getirilirse insanlar bu hizmeti komşu ülkelere ya da daha uzağa giderek arar" uyarısında bulundu.

NEDEN ÇOCUKSUZ OTELLER TERCİH EDİLİYOR?

Limoges Üniversitesi’nden girişimcilik uzmanı Vincent Lagarde, bu tesisleri seçenlerin büyük bölümünün çocukları sevmediği için değil, yorgunluk nedeniyle dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için tercih ettiğini aktardı. Lagarde’ın araştırmasına göre:



- Tatilcilerin üçte birinden fazlası zaten ebeveyn olup “aile yükünden kısa süreliğine uzaklaşmak” istiyor.



- Öğretmenler ya da çocuklarla çalışan kişiler de “çocuksuz ortam”ı dinlenme için seçiyor.



- Çiftler romantik tatiller, arkadaş grupları ise huzurlu zaman için bu otellere yöneliyor.



- Ayrıca, “çocuk olmaması” lüks algısını artırıyor ve oteller bu sayede daha yüksek fiyat talep edebiliyor.

TOPLUMSAL YANSIMALAR

Fransa, geleneksel olarak aile dostu tatil köyleri, kamp alanları ve çocuk kulüpleriyle öne çıkıyor.

Ancak doğum oranının düşmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “demografik yeniden silahlanma” çağrısıyla birlikte, çocukların toplumdaki yeri yeniden tartışma konusu oldu.