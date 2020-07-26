Fransa’da Covid-19 testi ücretsiz oldu (54 euroydu)

Fransa’da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Covid-19 testi artık ücretsiz yapılacak.

İHA - Reuters 26.07.2020 - 22:29

Fransa’da Covid-19 testi ücretsiz oldu (54 euroydu)

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Fransa’da corona virüs salgınıyla mücadelede yeni bir adım atıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada reçete ile alınan 54 euroluk Covid-19 hızlı tanı testinin artık reçetesiz ve bedava alınabileceğini duyurdu.

Veran, test yapmanın önemli ve gerekli olduğunun altını çizerek, "Virüse karşı savaşımızı henüz kazanmadık” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, testlerin ücretsiz olmasının salgınla mücadeleye etkisinin olumlu olacağını ifade etti.

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