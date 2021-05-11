Fransa'da Covid, 2021’in en düşük seviyesine geriledi

Avrupa kıtasında corona virüs kaynaklı ilk can kaybının yaşandığı ülke olan Fransa’da, alınan kısıtlama önlemleri ve aşılamanın hızlanmasıyla birlikte 2021 yılının en düşük vaka sayısı kaydedildi.



Ülkede geçtiğimiz gün 3 bin 292 vaka görülürken yılın başından bu yana en düşük seviyeye ulaşıldı.



Fransa’da yoğun bakımdaki hastaların sayısı art arda yedinci günde azalırken, yedi günlük ortalama vaka sayısı 14 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesi olan 17 bin 767 olarak açıklandı.



KAFE VE BARLARIN AÇIK BÖLÜMLERİ 19 MAYIS’TA YENİDEN AÇILACAK



Geçtiğimiz hafta uyguladığı üçüncü kısıtlamaları kaldıran Fransa, Haziran ayında tüm karantina ve kısıtlama tedbirlerini kaldırmayı planladığını bildirirken Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, kafe ve barların açık bölümleri ve restoranlarının 19 Mayıs'ta yeniden açılacağını söyledi.



Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 27 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye ulaşırken 4 bin 870 olarak kaydedildi.



HAFTALIK CAN KAYBI 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Ülkede can kaybı sayısı da 292 olarak bildirilirken pandeminin başından bu yana Fransa’da 106 bin 684 kişinin hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

Dünyada corona virüs nedeniyle hayatını en çok kaybeden sekizinci ülke olan Fransa’da haftalık can kaybı ortalaması 222 olarak kaydedilirken bu rakamın 26 Ekim’den bu yana en düşük sayı olduğu belirtildi.



Fransa’da, pandeminin başından bu yana 5 milyon 780 bin corona virüs vakası görülürken, ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'nın ardından dünyada en fazla vaka görülen dördüncü ülke konumunda bulunuyor.