Fransa'da cumhurbaşkanlığı sarayında hırsızlık: 3 gözaltı

Fransa'da kamuoyunu sarsan yeni bir hırsızlık vakası ortaya çıktı. Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı'nın resmi davetlerinde kullanılan porselen ve sofra eşyalarının kaybolduğu bildirildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi yemek ve kabullerde kullanılan sofra takımlarında zamanla belirgin eksiklikler fark edildi.

İç denetimlerin ardından durum güvenlik birimlerine bildirildi ve dosya Paris Savcılığı koordinasyonunda soruşturmaya dönüştürüldü. Kayıp eşyalar arasında özellikle Sevres üretimi porselen tabak, fincan ve çeşitli sofra parçalarının bulunduğu belirtildi. Bu parçaların, devlet protokolünde kullanılan ve kamu envanterinde yer alan ürünler olduğu ifade edildi.

Olayın tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, sarayda görev yapan bir personel ile iki kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

OPERASYON VE ARAMALARDA YAKKAŞIK 100 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında polis şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 parça porselen ve sofra eşyasının ele geçirildiği açıklandı. Savcılık açıklamasına göre, ele geçirilenler arasında Sevres porselenleri, Baccarat marka kadehler ve bakır mutfak eşyaları gibi farklı değerli parçalar yer aldı.

Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de bazı ürünlerin çevrim içi satış platformlarında görülmesi oldu. Savcılık, kimi parçaların internet üzerinden satışa çıkarıldığına dair bulguların soruşturma kapsamına alındığını bildirdi.

ZARAR ON BİNLERCE EURO, DAVA ŞUBAT 2026'DA

Yetkililer, olay nedeniyle oluşan zararın 15 bin ile 40 bin euro aralığında değerlendirildiğini açıkladı. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, dosyanın ise Şubat 2026'da mahkemeye taşınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından ise envanter takibi ve güvenlik prosedürlerinin gözden geçirileceği, benzer olayların önüne geçmek için ek tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi.

FRANSA'DA BİTMEYEN KÜLTÜREL MİRAS HIRSIZLIKLARI



Elysee Sarayı'ndaki porselen hırsızlığı, Fransa'da son dönemde art arda gündeme gelen kültürel miras dosyalarını yeniden hatırlattı. Özellikle Louvre Müzesi'nde Galerie d'Apollon bölümünde sergilenen Fransız taç mücevherlerinden parçaların çalındığı olay, ülke genelinde güvenlik tartışmalarını büyütmüş; soruşturmada şüphelilerin tespit edilip adli sürece alındığı bilgisi basına yansımıştı.

Bunun yanında Paris'teki Musee Cognacq-Jay de "Luxe de poche" sergisi sırasında yaşanan soygunla gündeme gelmiş, çalınan bazı eserlerin daha sonra bulunabildiği açıklanmıştı. Yaşanan bu vakalar, müze ve kamu kurumlarında envanter takibi, iç denetim, personel kontrolü ve sergileme güvenliği başlıklarında daha sıkı ve caydırıcı bir sistem ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı.