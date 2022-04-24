Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu yapılıyor

Yaklaşık 67 milyon nüfuslu Fransa'da 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.

Seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.

Yerel saatle sabah 8'de başlayan oy kullanma işlemleri akşam 19'da bitecek. Kamuoyu anketlerine göre Macron, rakibi Le Pen'in 10 ila 14 puan önünde.

Seçimin ilk turu 2 hafta önce 10 Nisan'da yapılmış Macron yüzde 27,8 oy alarak sandıktan lider çıkmıştı. Le Pen'se Macron'un ardından oyların yüzde 23,1'ini alarak 2. tura kalmıştı.