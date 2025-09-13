Fransa'da dehşet: Iraklı Süryani aktivist canlı yayında öldürüldü

Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan 45 yaşındaki Keldani–Süryani–Asuri aktivist Ashur Sarnaya, 10 Eylül akşamı evinin önünde yaptığı sosyal medya canlı yayını sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.



Yetkililerin açıklamasına göre saldırganlar koyu renk giysiler ve kapüşonlarla olay yerine geldi, Sarnaya’yı boğazından bıçakladıktan sonra kaçarak izlerini kaybettirdi. Kalp ve solunum durması yaşayan Sarnaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki Ankawa’dan gelen ve bir süredir Fransa’da yaşayan Sarnaya, TikTok yayınlarında birçok kez ölüm tehdidi aldığını dile getirmişti.



Fransız yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, saldırının dini, siyasi ya da kriminal bir saikle yapıldığına dair kesin bulgu bulunmadığını açıkladı.

"İĞRENÇ BİR SUÇ"

Lyon Belediye Başkan Yardımcısı Mohamed Chihi, saldırıyı “iğrenç bir suç” olarak nitelendirdi ve faillerin en kısa sürede yakalanacağına dair umutlu olduğunu söyledi.