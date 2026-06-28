Fransa'da düşen paraşüt uçağında 11 kişi öldü

Fransa 'nın doğusunda yer alan Nancy kenti yakınlarında paraşütçüleri taşıyan tek motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Almanya tescilli Pilatus PC-6 tipi uçağın, Nancy-Essey Havalimanı'ndan kalktıktan yalnızca birkaç dakika sonra irtifa kaybederek düştüğü bildirildi.

Uçağın, Nancy'nin banliyölerinden Tomblaine'de bulunan bir Auchan süpermarketinin hemen yanındaki yola düştüğü aktarıldı.

Kazanın Pazar günü yerel saatle 11.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin isimleri ve uyrukları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uçakta bulunan yolcuların, paraşüt eğitimi alan hemşire adayları olduğu yönünde bilgiler basına yansıdı.

Kazaya ilişkin AFP ajansına açıklama yapan bir soruşturma yetkilisi, tek motorlu uçağın düştüğü sırada içinde yaklaşık 11 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Yetkili, uçağın tanıtım amaçlı paraşüt atlayışları düzenleyen bir şirket tarafından kiralandığını belirterek, "Araçta bir pilot, beş eğitmen ve ilk kez tandem yani ikili atlayış gerçekleştirecek beş kişi bulunuyordu" dedi.

Meurthe-et-Moselle Valiliği sözcüsü ise yaptığı açıklamada, olayın Nancy-Essey Havalimanı'ndan kalkan sivil bir uçağın karışmasıyla Tomblaine belediyesi sınırları içinde gerçekleştiğini teyit etti.

Yerel yetkili Yves Seguy da kazada kurtulan olmadığını ve 11 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Kazanın ardından acil durum ekipleri arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edilirken, kaza alanı güvenlik kordonuna alındı.

Polis, sürücüleri bölgedeki yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.