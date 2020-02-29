Fransa'da emeklilik reformu mecliste oylanmadan geçirilecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede toplumsal sorunlara ve tartışmalara neden olan emeklilik reformunun, Anayasa'nın 49-3. maddesi gereği, özel yetki kullanarak Ulusal Meclis'te oylanmadan geçirileceğini açıkladı.



Philippe, mecliste yaptığı açıklamada, emeklilik reformunun 17 Şubat'tan bu yana görüşüldüğünü ancak bir sonuca ulaşılmadığını söyledi.



Anayasa'nın 49-3. maddesi gereği, reformun özel yetki kullanarak mecliste oylanmadan geçirileceğini ifade eden Philippe, bunun için Bakanlar Kurulu'nun onayını aldığını belirtti.



Bu açıklamanın ardından muhalefet partileri meclise reforma ilişkin gensoru önergesi verdi. Bu arada, reforma karşı çıkanlar sendikaların çağrısıyla meclisin çevresinde eylem yaptı.



Başbakan Philippe, mecliste çoğunluk iktidar partisinde olmasına rağmen bu kararı aldı.



REFORM NE ÖNGÖRÜYOR?



Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor.



Reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

TAM MAAŞ İÇİN 64 YAŞ SINIRI



Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.



Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanacağı belirtiliyor.



Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 euro olması öngörülen reformun 2022 itibarıyla uygulanması bekleniyor.



Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.



SARI YELEKLİLER MEYDANDA



Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde yüzbinlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti. Sarı yeleklilerin eylemlerinde olduğu gibi reform karşıtı protestolarda da polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışmalara neden olmuştu.

GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU



Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı.



Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.



