Fransa'da engelli yaşlıların kaldığı pansiyonda yangın: 3 kişi öldü

Fransa'da Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren bir pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.

BFMTV'nin haberine göre yangına çok sayıda itfaiye aracı ile 68 itfaiyeci müdahale etti.



Charente Vali Yardımcısı Jean-Charles Jobart, yaptığı basın açıklamasında, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Açıklamada, kurtarılan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu, tamamının hastaneye sevk edildiği belirtildi.



Yangın çıkan pansiyonda işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı tahmin ediliyor. Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

