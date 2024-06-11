Fransa'da erken seçim | Anketlerde aşırı sağ önde

Fransa'da, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yankıları sürüyor.

Aşırı sağın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidar partisini büyük oy farkıyla geçerek birinci çıkması ülkedeki dengeleri sarstı.

Macron, Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim ilan ederken, halk ise aşırı sağa karşı iki gündür sokaklarda.

Paris'in Sosyalist Belediye Başbakanı Anne Hidalgo, dün yaptığı açıklamada, Macron'un Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kala böyle bir karar almasını "tedirgin edici" olarak nitelendirerek cumhurbaşkanına tepki gösterdi.

Bir diğer açıklamayı bugün Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Le Maire, "Fransa parlamento seçimlerinde açık çoğunluk elde edilmezse bu bir krizle sonuçlanır" dedi.

Öte yandan IFOP'un bugün Paris Match dergisi için yaptığı ankete göre, erken seçimler öncesinde halkın yüzde 60'ı, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Fransa'nın en popüler partisi konumunda olduğunu düşünüyor.

Ulusal Birliğin kazanmasını isteyen oran ise yüzde 36.

Ankete göre Macron'un partisi Rönesans ile sol cephe ise yüzde 15'er oranda kalıyor.

Ulusal Birlik, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 31,5 oy alırken, Rönesans ise yüzde 15,2'de kalmıştı.