Fransa'da erken seçim | Anketlerde aşırı sağ önde

Fransa'da yapılan erken seçim anketine göre Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin kazanmasını isteyenlerin oranı yüzde 36. Ankete göre Macron'un partisi ve sol cephe ise yüzde 15'te kaldı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'ye göre Fransa parlamento seçimlerinde açık çoğunluk elde edilememesi halinde, bu durum krizle sonuçlanacak.

Fransa'da erken seçim | Anketlerde aşırı sağ önde
Fransa'da aşırı sağa karşı dün yine protestolar vardı.

'da, Parlamentosu seçimlerinin yankıları sürüyor.

Aşırı sağın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidar partisini büyük oy farkıyla geçerek birinci çıkması ülkedeki dengeleri sarstı.

Macron, Ulusal Meclis'i feshedip ilan ederken, halk ise aşırı sağa karşı iki gündür sokaklarda.

Paris'in Sosyalist Belediye Başbakanı Anne Hidalgo, dün yaptığı açıklamada, Macron'un Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kala böyle bir karar almasını "tedirgin edici" olarak nitelendirerek cumhurbaşkanına tepki gösterdi.

Bir diğer açıklamayı bugün Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Le Maire, "Fransa parlamento seçimlerinde açık çoğunluk elde edilmezse bu bir krizle sonuçlanır" dedi.

Öte yandan IFOP'un bugün Paris Match dergisi için yaptığı ankete göre, erken seçimler öncesinde halkın yüzde 60'ı, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Fransa'nın en popüler partisi konumunda olduğunu düşünüyor.

Ulusal Birliğin kazanmasını isteyen oran ise yüzde 36.

Ankete göre Macron'un partisi Rönesans ile sol cephe ise yüzde 15'er oranda kalıyor.

Ulusal Birlik, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 31,5 oy alırken, Rönesans ise yüzde 15,2'de kalmıştı.

Fransa halkı aşırı sağa karşı yeniden sokaklara döküldü

Fransa halkı aşırı sağa karşı yeniden sokaklara döküldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Hamas BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etti: Ayrıntılar için müzakereye hazırız

Hamas BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etti: Ayrıntılar için müzakereye hazırız

İsrailli bakana rehine ailelerinden tepki

İsrailli bakana rehine ailelerinden tepki

ABD'de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

ABD'de karayolu, toprak kayması sonucu çöktü

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun önleyici hapis cezası 14 ay uzatıldı

469 farklı ses incelendi: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak hitap ediyor

469 farklı ses incelendi: Afrika filleri birbirlerine özel sesler çıkararak hitap ediyor

Filistin Kızılayı: İsrail'in insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanması savaş suçudur

Filistin Kızılayı: İsrail'in insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanması savaş suçudur

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...