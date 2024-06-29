Fransa'da erken seçim | Banliyöler aşırı sağın zaferinden endişe ediyor

Fransa'da yarın yapılacak seçimler öncesi aşırı sağın muhtemel zaferi büyük endişe yaratıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde uğradığı yenilgi sonrası aldığı Meclis'i feshetme kararı almış ve erken seçim ilan etmişti. Yarınki seçimde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin birinci gelecek olması, banliyö sakinlerini kaygılandırıyor. AP seçimlerinde zafer elde eden RN, anketlerde önde görünüyor.



Macron'un, rakibi RN'nin sandıktan birinci parti çıkmasına rağmen bu kararı alması, ülkede 5. Cumhuriyet dönemi boyunca iktidarı aşırı sağa vermeyen Fransız halkında tepkiye yol açtı.



Ulusal Birlik'in iktidar olmasıyla yürürlüğe koymayı vadettiği göç ve ekonomi politikaları, ülkede yabancılar başta olmak üzere önemli bir kesimde kaygıya neden oluyor.



İlk turu yarın düzenlenecek seçimde Fransızlar, kendilerini 5 yıl boyunca temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek.



AA, önemli bir kesimi göçmen ve yabancılardan oluşan ve Paris'in en büyük banliyölerinden Saint-Denis'de seçimin nabzını tutmak için bölgedeki milletvekili adaylarının yanı sıra halka mikrofon uzattı.



"MACRON ÖNLERİNİ AÇTI"



Sinema bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Marie, Macron'un Meclis'i feshetme kararını "orantısız" bulduğunu söyledi.



Macron'un bu kararıyla ülkede yaşayanların hayatıyla oynadığına işaret eden Marie, RN'nin birinci parti olmasıyla Fransa'da ekonomik ibrelerin giderek aşağı ineceği yorumunu yaptı. Aşırı sağa karşı, sol ve çevreci partilerin katılımıyla kurulan Halk Cephesi'ne oy vereceğini belirtti.



Fransız aktivist Jules ise Macron'un Meclis'i feshetme kararını "sorumsuzca" bulduğunu ifade ederek bununla aşırı sağın önünün daha da açıldığını kaydetti.



Jules, ülkede son zamanlarda yaşanan ırkçı olaylara değinerek, "Bu aşırı sağın fikirlerinin toplumda nasıl ilerlediğinin işareti" dedi.



"BAZI GRUPLAR İÇİN HAYAT ZORLAŞACAK"



Saint-Denis sakinlerinden Gilliane, RN Meclis'te birinci parti olursa özellikle belirli grup insanlar için hayatın zorlaşacağına dikkat çekti. Aşırı sağa karşı Halk Cephesi'ne oy verme çağrısında bulundu.



Gilliane, "Ulusal Birlik'in Ulusal Cephe (partinin eski adı) olduğunu ve ırkçı, yabancı düşmanı politikalardan ve Nazizm'den geldiğini hatırlatmak gerek" diye konuştu.



26 yaşındaki hemşire Eman Ata Alla, genel seçimlerde oy kullanacağını söyleyerek RN'nin AP seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çıkmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti.



Alla, "Herkes RN'yi şikayet ediyor ancak gidip yine onlara oy veriyor." diyerek RN'nin iktidara gelir gelmez, Fransa'daki yabancıları ötekileştireceğini savundu.



Cezayir kökenli Saint-Denis sakini Henni Djazi, 10 yaşından bu yana Fransa'da yaşadığını, aşırı sağın ülkedeki yükselişinden ötürü hayal kırıklığına uğradığını anlattı.