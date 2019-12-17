Fransa'da Esad'ın amcası hakkında 4 yıl hapis istemi

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 9 Aralık'tan bu yana Paris Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Ulusal Mali Savcılığı, Rıfat Esad hakkında 4 yıl hapis ve 10 milyon euro para cezası istedi.



Savcılık, Rıfat Esad'ın Fransa'daki mal varlıklarına el koyulması talebinde de bulundu.



Amca Esad'ın suçlamaları "tamamen" reddettiği ifade edildi.



Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasadışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor. Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu belirtiliyor.



Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.



Rıfat Esad’in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.



Fransa’da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esad'in 100 milyon euroya aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.



Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.



Uluslararası Af Örgütü'ne göre, 10 bin ile 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor.



Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esıd’ı devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü. Bugün 77 yaşında olan Esad’ın dönem dönem Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.

