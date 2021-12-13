Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi

Fransa’da, Paris Savcılığının kararıyla 77 yaşındaki eski Bakan Gueant, yargılandığı yolsuzluk davasında 2017'de aldığı 75 bin euro para cezası ile 210 bin euro zarar ödemesini yapmadığı için bugün Sante Hapishanesi'ne gönderildi.



Avukatı Philippe Bouchez El Ghozi, Gueant'ın hazineye halen 115 bin euro borçlu olduğunu ve borcunu her ay ödediğini belirterek, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hapis cezasıyla ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunacaklarını aktardı.



Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, İçişleri Bakanlığı yapan Gueant, 2017'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme" gerekçesiyle 1 yılı tecilli 2 yıl hapis ve 75 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.



Gueant'ın ve aynı davada yargılanan diğer 4 sanığın, devlete 210 bin euro zarar ödemesine hükmedilmişti.