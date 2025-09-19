Fransa'da Filistin Bayrağı krizi: İdari mahkemeye şikayet edin talimatı

Fransa’da 22 Eylül’de yapılacak “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması” konferansı öncesi, bazı belediyelerin belediye binalarına Filistin bayrağı asma girişimi tartışma konusu oldu.

Sol partilerin yönettiği belediyeler, Fransa’nın Filistin’i tanıyacağı gün bayrak asmayı planlarken, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau karşı hamle yaptı.

Retailleau, bu sabah valiliklere gönderdiği yazıda, kamu hizmeti veren kuruluşların tarafsızlığını gerekçe göstererek bayrak asacak belediyelerin idari mahkemelere şikayet edilmesini istedi. Ancak Fransa’daki pek çok belediyede son üç yıldır Ukrayna bayrağı asılı bulunması tartışmayı daha da alevlendirdi.

22 EYLÜL'DE NE OLACAK?

Konferansın düzenleyicisi Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aracılığıyla Filistin Devleti’ni resmen tanıyacağını açıklayacak. Macron’un, iki devletli çözümün dışında alternatif olmadığını İsrail’e mesaj olarak ileteceği belirtiliyor.

Fransa’nın bu adımı, AB içinde Filistin konusundaki bakış değişiminin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Filistin’i BM Genel Kurulu sırasında tanıması beklenen diğer ülkeler İngilter, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta olarak sıralanıyor. Son bir sene içinde Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda da Filistin’i tanımışlardı.



AB içinde Filistin’i devlet olarak tanımama politikasını sürdüren ülkeler Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve İtalya olarak biliniyor. Finlandiya ve Portekiz süreci değerlendirme aşamasındalar. Yunanistan, Çekya, Hırvatistan, Baltık ülkeleri de Filistin’i henüz tanımadılar.