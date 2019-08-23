Fransa G-7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin liderleri güneydeki Biarritz kentinde hafta sonunda bir araya gelecek.



Zirvenin gündeminde küresel ekonomi, ticaret savaşları, küresel ısınma ve İran gibi zorlu konular bulunuyor. Zirve sırasında geniş katılımlı protestolar da bekleniyor.



Gösterilerin adresi, yakınlardaki kasabalar ve İspanya'nın Fransa sınırındaki İrun kenti olacak. Çevreciler, kadın hakları savunucuları ve küreselleşme karşıtları şimdiden gösterilere başladı.



Fransız polisi geniş güvenlik önlemleri alırken, sosyal medyada "jandarmaya saldırı çağrıları" yapılıyor.



Fransa zirve için 13 binden fazla polis ve jandarma görevlendirdi. Kente giriş sıkı denetim altına alındı.



Kentin plajı da kapatıldı. Zirvenin yapılacağı bölgeye yakın evlerde oturanlar ancak kimlik kartlarını göstererek güvenlik bariyerlerini aşabiliyor.