Fransa’da Gazze’ye destek protestoları üniversitelerin ardından liselere yayıldı. Bugün ve yarın Fransa genelindeki onlarca lisede Gazze’ye destek ve ateşkes talebiyle protesto düzenlenecek.

Lise Sendikalar Birliği Başkan Yardımcısı Manes Nadel, bugünden itibaren onlarca lisenin bloke edileceğini açıkladı. Liseli gençlerin bu öğrenci hareketine katılması gerektiğini belirten Nadel, İle-de-France bölgesinin harekete geçeceğini vurguladı.



Lise Sendikalar Birliği'nin (USL) Sözcüsü Gwenn Thomas-Alves ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, tüm okullarda lise hareketini başlatma çağrısında bulunmuş ve Fransa genelinde ablukaların olacağını ifade etmişti. Gazze'deki durumun hala dramatik olduğunu ve Mısır'daki görüşmelerin tıkanmış gibi göründüğünü belirten Thomas-Alves, liselilerin "olaylara karşı çaresiz kalmamak için harekete geçme arzusu" olduğunu belirtmişti.



KARTOĞU ETKİSİ BEKLENTİSİ



Thomas-Alves Lise Sendikalar Birliği'nin diğer yerel sendikalarla ilişkisi olduğunu ve bu sendikaların Lise Sendikal Birliği'nin bir parçası olduğunun altını çizmişti. Liseliler ve üniversite öğrencileri arasında işbirliğini teşvik eden Thomas-Alves, ateşkes talebiyle bugün ve yarın için okullarda abluka çağrısını yinelemişti.



Liselerdeki ablukaların iki günden fazla sürebileceğini belirten Thomas-Alves, yarından itibaren bazı liselerin bloke edilmesinin "kar topu etkisi" oluşturarak çok daha fazla gösteriye yol açacağını umduğunu ifade etmiş, Lyon, Tours, Besançon, Bretagne ve Paris bölgelerinde de yoğun bir katılımın beklendiğini aktarmıştı.